Controlli del Green Pass, una sola sanzione a Udine

Nel nuovo contesto venutosi a creare con il passaggio dal 29 novembre del Friuli Venezia Giuli in zona gialla, il Questore di Udine ha disposto mirati servizi interforze per verificare e garantire il rispetto delle vigenti misure di contenimento del Covid-19.

Nel pomeriggio di ieri, 1 dicembre, personale della Polizia di Stato in forza alla Questura di Udine, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Udine, ha controllato in tutto 60 pubblici esercizi, in città e in alcuni comuni limitrofi, e 445 persone, 138 titolari o dipendenti e 307 avventori.

Nel complesso solo una sanzione elevata a un lavoratore di un bar del centro città, privo di certificazione verde.