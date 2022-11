Controlli del sabato sera, 12 positivi all'alcoltest e due agli stupefacenti

Il Questore di Udine ha disposto un articolato sistema di controlli per garantire la sicurezza della circolazione, in particolare per prevenire le 'stragi del sabato sera', con un occhio puntato alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto della sostanze psico-attive.

La Polizia Stradale di Udine, in sinergia con la Squadra Volante della Questura, ha concentrato la sua attenzione lungo viale Palmanova. Dalle 24 di sabato 12 alle 6 di domenica 13 novembre sono state messe in campo tre pattuglie della Polizia Stradale e due della Polizia di Stato che hanno sottoposto a controllo 270 conducenti, 12 dei quali sono risultati positivi all'alcoltest. E' scattato il ritiro della patente, con 120 punti decurtati.

Nello specifico, sono state contestate due violazioni per valori tra 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue, sette tra 0,81 a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue e tre per valori superiori a 1,5. Due conducenti, infine, sono risultati positivi alla presenza di sostanze stupefacenti.

Un super lavoro, quindi, per la Polizia di Stato di Udine che, indipendentemente dai risultati operativi raggiunti, ritiene debba farsi strada tra la popolazione una netta presa di coscienza della gravità di queste condotte e una forte consapevolezza del valore della sicurezza stradale.