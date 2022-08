Controlli del sabato sera a Lignano, saltano quattro patenti

Nella notte, a Lignano Sabbiadoro e lungo la strada regionale 354, la Polizia di Stato ha nuovamente messo in campo un articolato programma di controlli contro la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Nel corso dei servizi disposti dal Questore di Udine e diretti dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale, con l’impiego di personale della Questura, posto temporaneo estivo di Polizia di Lignano e Polizia Stradale di Udine, sono state sottoposte a controllo 65 persone, quattro delle quali sono risultate positive all'etilometrio.

Tre conducenti sono stati denunciati perchè presentavano tassi alcolemici ben superiori ai limiti previsti: due con tasso alcolemico di poco inferiore a 1,50 g/l alcool e una con tasso alcolemico inferiore 0,81 g/l alcool.

Per tutte è scattato il ritiro delle patenti di guida, con complessiva decurtazione di 40 punti. Significativo il fatto che i quattro conducenti sanzionati per la guida in stato di ebrezza, non erano neopatentati. Tutte le contravvenzioni di carattere penale sono aggravate in quanto commesse nella fascia notturna dalle 22 alle 6.

Dieci conducenti, invecem sono stati sottoposti al precursore per la droga, risultando negativi.

La Polizia di Stato è sempre scrupolosa nello svolgere tali controlli in quanto il contrasto alla guida sotto l’influenza di sostanze alcooliche e stupefacenti costituisce un aspetto molto importante nella duplice direzione della prevenzione della salute e della tutela della sicurezza stradale. I controlli - fa sapere la Questura - proseguiranno per tutta l'estate.