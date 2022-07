Controlli del sabato sera, cinque positivi all'alcol test

Nella nottata è scattata un'operazione contro le stragi del sabato sera. Impegnato il personale della Questura di Udine, della Polizia Stradale di Udine e del Posto Temporaneo della Polizia di Stato di Lignano, che hanno svolto una mirata attività di controllo a Lignano e lungo la regionale 354.

Sono stati controllati 70 veicoli e i rispettivi conducenti sono stati oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostante alcoliche; cinque sono risultati positivi all'alcoltest.

In particolare sono state contestate due violazioni per tasso alcolemico superiore a 1.5 grammi per litro, con contestuale ritiro della patente e sequestro dei veicoli. Inoltre, tre sono state le violazioni per tasso superiore a 0,8 grammi per litro. Sono stati decurtati in totale 90 punti sulle patenti di guida; quattro dei conducenti sanzionati sono, infatti, risultati neopatentati.

Sono scattate altre due sanzioni amministrative per violazioni a norme del Codice della Strada.

Analoghi controlli saranno svolti anche nel corso del prossimo fine settimana.