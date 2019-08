Controlli della Polizia, arrestato un 35enne di Cordenons per furto

Oltre 50 persone controllate e un arresto. E’ questo il bilancio dell’attività svolta ieri dalla Polizia di Stato di Pordenone. Gli agenti hanno effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del “Reparto Prevenzione Crimine” di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L'attività in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e della Squadra Volante, è stata effettuata con finalità di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione dei reati contro il patrimonio, con riferimento ai furti in abitazione ed in danno delle attività commerciali.

Nel corso dei servizi, coordinati dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, attuati nel capoluogo, con particolare attenzione ai parchi cittadini e in vari comuni della provincia - tra i quali Aviano, San Quirino, Sacile, Porcia, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Cordenons, Fiume Veneto, Zoppola, Casarsa della Delizia e San Vito al Tagliamento sono stati controllati complessivamente 51 persone e 33 veicoli.

Durante l’attività, il personale della Squadra Mobile ha arrestato un 35 enne di Cordenons in esecuzione di un ordine di esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L’uomo, ritenuto colpevole di furto in una abitazione di Budoia nel 2014, dovrà scontare un mese di carcere.