Controlli della Polstrada, 19 multe per guida con cellulare

E’ una delle principali cause di distrazione alla guida: si tratta del cellulare, ormai diventato parte integrante della vita quotidiana della maggior parte delle persone, ma che non deve essere assolutamente utilizzato da chi conduce un veicolo.

E’ proprio per contrastare questo comportamento, causa di molti incidenti, che la Polizia Stradale, durante il fine settimana appena trascorso, ha disposto un potenziamento dei controlli di legalità sull’uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli.

In totale, lungo strade e autostrade sono state contestate 19 infrazioni per l’uso scorretto del cellulare durante la guida, e 15 per il mancato uso della cintura di sicurezza con la relativa decurtazione di 170 punti patente.

L'uso dei telefonini alla guida – ricorda la Polstrada - amplifica notevolmente i fattori di rischio d'incidenti stradali, poiché i tempi di reazione rispetto alle normali condizioni si dimezzano, dando luogo a condotte di guida incerte, non lineari, rallentate o a manovre improvvise e non presegnalate. In alcuni casi, specie lungo la viabilità autostradale, dove i limiti massimi di velocità sono più elevati, il rischio diventa altissimo.