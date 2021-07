Controlli della Polstrada, saltano 32 punti patente

La Polizia Stradale del Fvg, nell’ambito dell’iniziativa Roadpol, ha rinsaldato e intensificato la cooperazione con la Polizia slovena. L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo per prevenire gli incidenti.

Ieri tutto questo si è concretizzato in un complesso dispositivo di controlli congiunti, lungo la fascia confinaria tra le ex provincie di Trieste e Gorizia. La Polstrada e le omologhe Autorità slovene hanno predisposto serrati controlli sulla circolazione che, in Italia, si sono attestati al Valico di Fernetti, alla barriera Autostradale di Villesse A/34 e, in Slovenia, in ingresso Stato e in prossimità del comune di Sempeter-Vrtojba.

La Polizia di Stato ha messo in campo sei pattuglie della Polizia Stradale di Trieste e Gorizia dotate di particolari software per l’analisi dei tachigrafi, che permettono di verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autisti professionali. Impiegate anche un’unità del Reparto Cinofili per la ricerca di sostanze stupefacenti e due pattuglie di Polizia Giudiziaria della Stradale di Trieste e Gorizia per la repressione dei reati correlati alla circolazione stradale. Tutto il dispositivo è stato vigilato dall’alto dal Reparto Volo della Polizia di Stato di Venezia.

Analogo è stato l’approccio in territorio sloveno. Qui erano presenti diverse pattuglie della Polizia Stradale, squadre di polizia specializzate in diverse materie e, in particolare, agenti cinofili. La giornata dedicata ai controlli transfrontalieri si è conclusa con risultati importanti: 126 i veicoli controllati, 25 dei quali sono stati sanzionati; 35 le violazioni elevate, 32 i punti patente decurtati e 143 le persone controllate.

Tra le sanzioni elevate spiccano 13 in materia di violazione dei tempi di guida e riposo, tre per malfunzionamento o manomissione del tachigrafo, sei per scorretta sistemazione del carico sul veicolo e uno per dispositivi di equipaggiamento non conformi.