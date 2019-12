Controlli di Natale, al volante con la droga e ubriachi

In questi giorni di festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Tarvisio hanno portato a termine diverse attività operative. Un 37enne di origini slovene che vive a Sempeter-Vrtojba (Slovenia), è stato segnalato alla Prefettura di Udine poiché, controllato la notte tra il 21 e il 22 dicembre, alla barriera autostradale A23, a Ugovizza, nel comune di Malborghetto-Valbruna, alla guida del proprio veicolo Berlingoo Citroen, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di circa 5 grammi di marijuana. Lo stupefacente è stato sequestrato e lo sloveno segnalato amministrativamente quale assuntore di stupefacenti.

Un 71enne della Valcanale, controllato la sera della Vigilia di Natale a Moggio Udinese nel corso dei rilievi per un sinistro stradale in cui era stato coinvolto, è stato sorpreso alla guida della propria Peugeut 308 in stato di abbrezza alcolica, accertata mediante etilometro. Il conducente era risultato positivo a entrambe le prove dell’alcoltest con 1,74 e 1,79 g/l. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro e affidato in custodia al soccorso stradale autorizzato. Il pensionato dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza.

Un 21enne di origini pakistane, infine, di fatto stanziale a Tarvisio, è stato segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Udine. Controllato la sera di Natale presso la Stazione Ferroviaria di “Tarvisio Boscoverde” dai militari del Norm, e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish.