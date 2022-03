Controlli di retrovalico, arrestati quattro latitanti

Nel corso dei quotidiani servizi predisposti di retrovalico, il Nucleo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Aurisina, negli ultimi giorni, ha arrestato quattro latitanti. Si tratta di una cittadina rumena 28enne, destinataria di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Lodi per un furto aggravato commesso nel 2013. Dovrà scontare un anno di carcere.

Fermata anche una sua connazionale 38enne, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Brescia per reati inerenti gli stupefacenti; dovrà espiare due anni e 10 mesi di carcere. Un anno di reclusione, invece, per un altro rumeno 35enne, ricercato dalla Procura di Reggio Emilia per porto abusivo di armi.

La Stazione di Villa Opicina, infine, ha rintracciato un cittadino rumeno 39enne destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Torino per furto aggravato commesso nel 2011. Tradotto al carcere di Trieste, dovrà scontare un anno di reclusione.