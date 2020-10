Controlli di velocità a Pordenone

A Pordenone, questa settimana la Polizia locale controllerà la velocità dei veicoli con Autovelox e Telelaser lungo queste strade: Via Castelfranco Veneto; Via Roveredo; Via Montereale; Via San Daniele; Via Maestra Vecchia; Via Ferraris; Via SS13 Venezia e Aquileia; Via Interna; Viale Treviso; Via Dogana; Via San Giuliano; Via Villanova.

L'obiettivo dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale di Pordenone è garantire maggior sicurezza sulle strade tramite la prevenzione. L'intenzione - sottolinea l'amministrazione - non è quindi quella di sanzionare, ma di informare e sensibilizzare gli automobilisti a una guida che metta in testa la sicurezza delle nostre strade.