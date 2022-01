Controlli ferroviari durante le feste natalizie, un arresto e dieci denunce

L'’intensificazione dei servizi di controllo della Polizia ferroviaria nelle stazioni della regione e a bordo treno durante le festività appena trascorse, anche in funzione del rispetto delle norme anti Covid, hanno portato a un arresto, dieci denunciati e 15 sanzioni amministrative. In totale sono state controllate 5.842 persone. Le operazioni si sono svolte con regolarità e senza rilevare alcuna criticità.



Nel complesso sono stati 385 i servizi di pattuglia nelle stazioni e 32 quelli a bordo di 64 treni. Ventidue i servizi antiborseggio in abiti civili, potenziati per prevenire e contrastare reati come furti e truffe, solitamente in aumento nei periodi di festa anche in ragione del maggiore afflusso di passeggeri.



Il Compartimento Polizia ferroviaria per il Friuli Venezia Giulia ha garantito che gli spostamenti con il mezzo ferroviario, durante le festività, si svolgessero in sicurezza.