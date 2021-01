Controlli in Borgo stazione a Udine, chiuse sette attività

Questa mattina, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato della Questura udinese, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza con anche due unità cinofile e della Polizia Locale di Udine hanno svolto controlli mirati in città per la prevenzione di reati e verificare il rispetto delle norme anticovid da parte di esercenti e cittadini.



Nel complesso sono state identificate 115 persone e controllati 41 pubblici esercizi e 14 autoveicoli. Un negozio di barberia è stato chiuso per l’accertata violazione dei protocolli sanitari vigenti.



Due le persone sanzionate per violazione delle norme anticovid: una non indossava alcuna mascherina o protezione delle vie respiratorie, l’altra violava senza motivo il divieto di spostamento tra comuni differenti ed è stata anche trovata in possesso di 2 grammi di hashish e segnalata alla locale Prefettura quale asssuntrice.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime giornate.