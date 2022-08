Controlli in Borgo Stazione a Udine, due persone denunciate

Nella serata di ieri, 18 agosto, su disposizione del Questore di Udine, personale della Polizia di Stato della Questura e del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale di Udine, con unità cinofile, hanno svolto mirati controlli in città, finalizzati a prevenire reati e monitorare l’eventuale presenza di stranieri in stato di clandestinità, in particolare nella zona limitrofa alla stazione ferroviaria e all’autostazione.

Due ragazzi sono stati controllati in via Leopardi e trovati in possesso di una modica quantità di hashish: un minore italiano con 7,7 grammi e un giovane pakistano con 6,5 grammi di sostanza; saranno segnalati come assuntori.

Un cittadino marocchino che sedeva in un bar della zona è stato denunciato per inosservanza del divieto di ritorno nel comune di Udine, mentre il titolare dell’esercizio è stato sanzionato per mancata esposizione della Scia, ovvero la segnalazione certificata d'inizio attività.

Un cittadino austriaco è stato, invece, multato per ubriachezza e per la violazione del Regolamento di Polizia Urbana, in particolare il divieto di consumo di alcolici in strada nella zona della stazione.

Personale della Polizia di Stato delle Volanti ha denunciato un minore italiano per il furto di una bici da un garage; la due ruote è stata restituita al proprietario che aveva dato l’allarme.

Nel complesso ieri sono state identificate 264 persone e controllati 35 veicoli e sei attività commerciali. I controlli saranno ripetuti anche nelle prossime settimane.