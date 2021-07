Controlli in Borgo stazione a Udine, licenza sospesa a tre locali

Licenza sospesa per tre locali della zona di Borgo stazione a Udine. E' l'esito dei controlli eseguiti dalle forze dell'ordine nel Quartiere delle Magnolie, a seguito delle segnalazioni dei residenti e sulla scorta delle indicazioni emerse dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Nel mirino, in particolare, gli esercizi pubblici, dove sono stato ripetutamento controllato clienti gravati da precedenti penali, la cui abituale presenza, spesso dopo aver assunto smodatamente bevande alcoliche, contribuisce al proliferare di situazioni pericolose per l’ordine e la sicurezza, che hanno provocato un sensibile aumento del livello di allarme sociale dei cittadini che vivono nel quartiere della stazione.

All'esito dei controlli, dunque, il Questore di Udine ha emesso tre provvedimenti di sospensione della licenza. Interessati il Pullman Bar di via Leopardi, che da oggi dovrà chiudere le serrande per 14 giorni; analoga misura per il Bottega del Caffè, sempre in via Leopardi. Sette giorni di stop, infine, per Fè Bontà di via Roma.

La capillare attività di controllo continuerà a essere regolarmente svolta, anche integrata da ulteriori specifici servizi di controllo del territorio programmati per garantire un monitoraggio più dettagliato delle aree della città ritenute più sensibili.