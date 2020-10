Controlli in Borgo Stazione a Udine, tre denunce

Nuovi controlli in Borgo Stazione la parte dei Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine, comandata dal luogotenente Andrea Riolo. Durante il monitoraggio, il secondo in pochi giorni, della delicata area del capoluogo friulano, sono stati denunciati tre uomini.

Si tratta di un cittadino afgano di 26 anni e di un cittadino pakistano di 25 anni, individuati rispettivamente in via Aquileia e in viale Europa Unita. Non avrebbero dovuto trovarsi lì, perché colpiti da un divieto di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore.

Nei guai, poi, un uomo di 42 anni, residente in provincia, sorpreso alla guida della propria vettura in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,10 grammi/litro. È stato fermato per un controllo in piazzale Cella ed è stato denunciato a piede libero.