Controlli in Borgo stazione, sequestrate quasi 400 birre

Dal tardo pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine hanno passato al setaccio Borgo stazione, a Udine. L’operazione è stata disposta dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica; in campo Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale e unità cinofile della Guardia di Finanza, con il supporto dei Reparti prevenzione crimine della Polizia di Stato provenienti da Liguria, Lombardia ed Emilia Romagna, che offrono un imprescindibile contributo anche nell’ambito del contrasto all’immigrazione clandestina dalla rotta balcanica.

Nel corso del servizio sono state controllate 190 persone, tra le quali 105 cittadini stranieri, 19 veicoli e 47 esercizi pubblici. Due persone sono state sanzionate per violazione dell’art. 6 del regolamento di Polizia Urbana poiché consumavano alcolici in strada in una zona vietata. Un cittadino italiano è stato accompagnato in Questura e indagato per resistenza e rifiuto di dare le proprie generalità. E’ stato poi disposto un ordine di espulsione nei confronti di un cittadino straniero non in regola con la normativa sul soggiorno in territorio nazionale.

Infine, sono state sequestrate 386 lattine e bottiglie di birra, poste in vendita in violazione dell’ordinanza del Sindaco di Udine, con contestuale multa da 200 euro.