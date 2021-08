Controlli in un locale di Aviano

Questa notte i Carabinieri della stazione di Aviano assieme ai militari del Nucleo ispettorato del lavoro di Pordenone e del Nucleo Carabinieri cinofili di Torreglia (Padova) hanno proceduto al controllo dello Scandal Club di Aviano.

All’interno del locale erano presenti un 25enne rumeno addetto alla sicurezza, due 34enni ballerine di origine rumena e un 55enne barista, sul conto dei quali sono in corso accertamenti finalizzati a stabilire la regolaritaà del loro impiego; al momento del controllo, infatti, non disponevano di contratto di assunzione.

Il club era frequentato prevalentemente da cittadini statunitensi in servizio presso la base Usaf (circa una sessantina), tutti regolarmente muniti di Green Pass. Alle 2.50 all’esterno del locale un 20enne americano è stato fermato in auto in evidente stato di ebrezza alcolica. Sottoposto a controllo con etilometro, ha fatto registrare un tasso di alcolemia pari a 1,06 g/l. Patenti di guida americana e Nato immediatamente ritirate.

Sono in corso accurate verifiche da parte dei Carabinieri per accertare eventuali violazioni nell’ambito delle normative sull’impiego dei dipendenti, la sicurezza e il rispetto delle normative antincendio del club. I cani antidroga non hanno riscontrato la presenza di sostanze stupefacenti.