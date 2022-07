Controlli lungo la Pontebbana, cinque positivi all'alcoltest

Nella notte di domenica 10 luglio, la Polizia di Stato di Pordenone, lungo la regionale 13 - Pontebbana ha messo in campo un articolato programma di controlli stradali per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sono stati controllati 36 veicoli, mentre 38 persone sono state sottoposte all'alcoltest, risultato positivo in cinque casi. Per tre dei conducenti è scattata anche la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone visti i tassi ben oltre i limiti previsti: uno superava 1,50 g/l alcool e due avevano un livello alcolemico tra 0,81 e 1,50 g/l alcool, mentre agli altri due è stata inflitta una multa. Complessivamente sono state ritirate cinque patenti di guida, con decurtazione di 50 punti.

Infine, sempre nel corso dei controlli, sono scattate altre cinque sanzioni per varie violazioni del codice della strada, in particolare per mancato possesso dei documenti di circolazione e per violazione della segnaletica stradale.