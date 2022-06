Controlli nei cantieri edili, scoperti sei lavoratori irregolari

I Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro di Trieste, con la collaborazione dei colleghi dell’Arma e del personale AsuGi, hanno eseguito una serie di controlli nei cantieri edili, per prevenire lo sfruttamento del lavoro e verificare il rispetto delle norme di sicurezza, in particolare per l’utilizzo dei ponteggi.

Nel mirino 17 imprese edili, selezionate sulla base delle informazioni delle banche dati. Sono stati controllati 65 lavoratori, tre dei quali sono risultati ‘in nero’ e tre erano clandestini. Cinque operai, inoltre, non avevano il permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Dalle ispezioni, poi, sono emerse diverse inadempienze in materia di sicurezza, tra cui la mancata formazione/informazione dei lavoratori e la mancata o incompleta redazione del Piano Operativo Sicurezza. Sono state così disposte tre sospensioni dell’attività d’impresa e accertati due attestati di formazione sulla sicurezza falsi. Complessivamente sono scattate sanzioni per 30.600 euro.