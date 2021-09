Controlli nei centri benessere Fvg, nessuna irregolarità

Sono dieci, in tutto, i controlli eseguiti dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Salute di Udine tra centri termali, spa e centri benessere del Friuli Venezia Giulia. Due sono stati fatti in area giuliana, due nel Friuli Occidentale, due nell'Isontino e quattro nell'ex provincia di Udine. In tutti i casi non sono state riscontrate irregolarità, contrariamente a quello che è accaduto nel resto dell'Italia.

A livello nazionale, infatti, i militari del Nas hanno chiuso 11 strutture e hanno accertato 38 violazioni sulla corretta attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19.