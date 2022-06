Controlli nel Friuli Occidentale, cinque Fogli di Via

La Polizia di Stato di Pordenone nelle ultime due settimane ha implementato i servizi di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L'attività straordinaria di controllo del territorio in ambito provinciale, che si è aggiunta a quella assicurata dalle pattuglie della Volante, ha interessato il capoluogo, ma anche Aviano, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Fiume Veneto e Zoppola. Sono state controllate complessivamente 484 persone, 122 veicoli e 24 esercizi pubblici.

Intensificate le attività di prevenzione e controllo del territorio nelle aree cittadine e, in particolare, delle zone verdi e dei parchi pubblici, che hanno determinato l’emissione di otto ordini di allontanamento, a carico di altrettanti cittadini italiani e stranieri.

Inoltre sono stati notificati cinque Fogli di Via, disposti dal Questore nei confronti di altrettante persone, con a carico precedenti di polizia; in particolare un 36enne residente a San Vito al Tagliamento non potrà tornare a Casarsa della Delizia per anni due; un 36enne residente a Codroipo non potrà tornare a Pordenone per anni tre; un 23enne residente a Sacile non potrà tornare a Pordenone per anni due; un 19enne residente a Trieste con divieto di ritorno nei Comuni di Aviano, Vajont e Cordenons per anni tre; un 26enne residente a Pordenone, con divieto di ritorno nel Comune di Fiume Veneto per anni tre.