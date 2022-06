Controlli nel Friuli Occidentale, scattano tre Fogli di Via

La Polizia di Stato di Pordenone nelle giornate di giovedì 9, venerdì 10 e sabato 10 giugno ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio, con l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Veneto di Padova e di ulteriori equipaggi della Questura di Pordenone.

L'attività ha interessato Pordenone (con particolare attenzione ai parchi San Valentino e Galvani), Aviano, Sacile, Fontanafredda, Porcia, Roveredo in Piano, Cordenons, Fiume Veneto e Zoppola. Sono state controllate complessivamente 165 persone, 62 veicoli e 10 esercizi pubblici.

Sono, inoltre, stati notificati tre foglio di via obbligatori, disposti dal Questore di Pordenone nei confronti nei confronti di un 36enne di San Vito che non potrà tornare a Casarsa per due anni, di un 36enne di Codroipo, espulso da Pordenone per tre anni e di una 24enne di Sacile, anche lei allontanata dal capoluogo per tre anni.