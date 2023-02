Controlli nel Friuli Occidentale, sopresi due conducenti ubriachi

Nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio, la Compagnia Carabinieri di Sacile ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Coinvolte le Stazioni di Aviano, Polcenigo, Prata di Pordenone, Sacile e Fontanafredda, che hanno eseguito pattugliamenti nei comuni di Sacile, Brugnera, Polcenigo, Budoia, Aviano, San Quirino, Roveredo in Piano, Fontanafredda, Prata di Pordenone e Pasiano.

Sono stati controllati 69 veicoli, identificate 76 persone e sono scattate quattro multe per violazioni al codice della strada. Sono stati effettuati diversi posti di controllo nelle arterie più trafficate, nonché perlustrazioni nei centri abitati e nelle aree rurali.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche un 35enne di Pordenone, che lungo l'ex provinciale 35 Opirtergina, al volante della propria auto, è risultato positivo all’accertamento con l’etilometro, con valori oltre soglia penale. La patente gli è stata ritirata e il mezzo affidato a un conoscente.

Stessa sorte è accaduta alla patente di una 57enne di Porcia controllata a Fontanafredda, dopo che gli accertamenti etilometrici hanno rilevato limiti oltre la soglia penale. Il veicolo – in questo caso – è stato sottoposto a fermo amministrativo.

A Fontanafredda, inoltre, un giovane è stato segnalato alla Prefettura di Pordenone per uso personale di stupefacenti visto che, durante un controllo, è stato trovato in possesso di due dosi di eroina.

Per quanto riguarda la prevenzione dei furti in abitazione, l’Arma suggerisce sempre di chiudere porte e finestre e di attivare l’allarme anche se per brevi assenze. Inoltre, è sempre bene contattare il 112 in caso si notino persone sospette. Prevenzione di furti e truffe (specie in danno di anziani) sono, infatti, il tema principale degli incontri dei Carabinieri con la popolazione.