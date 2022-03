Controlli nelle sale-gioco, sequestrata una macchinetta ‘taroccata’

Le Fiamme Gialle pordenonesi, assieme a personale dell’Ufficio Monopoli del Fvg dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli - Adm, hanno eseguito nei giorni scorsi specifici controlli in diversi punti di gioco nel Friuli Occidentale.

L’attività si è concentrata sul controllo della conformità e della regolarità degli apparecchi elettronici che erogano vincite in denaro, del tipo Awp (Amusement with prize) e Vlt (Video Lottery Terminal), entrambi collegati alla rete telematica Adm per garantirne il monitoraggio delle giocate effettuate. Mentre le Vlt sono dei meri terminali video collegati a software di gioco che si trovano in server centrali, le Awp sono dotate di scheda di gioco risultando, quindi, più soggette a eventuali manomissioni fisiche o del software di gioco.

Nel corso dell’attività ispettiva in cinque sale gioco, i finanzieri e i funzionari Adm hanno sottoposto a controllo più di 30 apparecchi, constatandone la quasi totale regolarità. Per uno di essi sono, però, stati riscontrati degli ingiustificati ‘vuoti temporali’ nella comunicazione delle giocate giornaliere effettuate che ne hanno determinato il sequestro amministrativo. Al titolare del punto vendita è stata contestata l’irregolarità che prevede una sanzione fino a un massimo di 50.000 euro, estinguibile, in misura ridotta, con il versamento di 10.000 euro.