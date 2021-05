Controlli nelle stazioni, a Trieste fermati 19 migranti

Sono 905 le persone controllate in 28 scali interessati, da circa 80 agenti del Compartimento della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia. 15 i migranti clandestini indagati a Trieste per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

In particolare, la Polizia Ferroviaria di Trieste, con l’ausilio delle unità cinofile messe a disposizione dalla Guardia di Finanza, ha sequestrato alcune dosi di hashish e marijuana a un viaggiatore, in quantità considerata detenuta per uso personale. L’uomo è stato segnalato in quanto assuntore.

Sempre nel capoluogo giuliano, gli operatori, durante i controlli, hanno fermato un folto gruppo di stranieri provenienti dalla rotta balcanica; si tratta di dieci pakistani, tre marocchini, un iraniano e un bengalese. Insieme ai 15 migranti, indagati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, sono stati identificati quattro minori, due cittadini bengalesi, un pakistano e un iraniano, che sono stati affidati alle previste idonee strutture locali.

Numerosi anche i controlli effettuati dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Udine, Gemona, Gorizia e Pordenone, che hanno contribuito a elevare lo standard di sicurezza nelle stazioni, mentre gli agenti della Polfer monfalconese, nel pomeriggio, sono intervenuti a supporto dei colleghi di Trieste impegnati nelle operazioni di controllo e gestione del flusso viaggiatori. Sono state inoltre effettuate attente perlustrazioni all’interno degli scali ferroviari, controllando anche numerosi bagagli al seguito.

Continuano, dunque, i servizi straordinari che vedono impegnati gli agenti della Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia al fine di migliorare la prevenzione dei crimini e il controllo della legalità in ambito ferroviario.