Controlli serali a Monfalcone, saltano due patenti

A Monfalcone, nello scorso fine settimana, la Polizia di Stato ha nuovamente messo in campo un programma di controlli stradali nella fascia serale, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati.

Nel corso dei servizi - disposti con ordinanza del Questore di Gorizia - in sinergia tra il personale del Commissariato e del Distaccamento di Polizia Stradale di Monfalcone sono stati sottoposti a controllo i conducenti di oltre quaranta veicoli, al fine del contrasto della guida in stato di ebbrezza o in condizione di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope e psicoattive.

Due persone, positive alla prova etilometrica, sono state denunciate per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche; è scattato anche il ritiro della patente di guida. Le contravvenzioni di carattere penale sono aggravate poiché commesse nella fascia oraria notturna dalle 22 alle 6.

Infine, sono stati sanzionati tre automobilisti per mancato uso della cintura di sicurezza e per aver circolato con i veicoli non in efficienza, per un totale di 25 punti decurtati.

Durante tutto il periodo prenatalizio, sono previsti analoghi servizi di controllo del territorio per favorire la sicurezza della circolazione.