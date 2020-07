Controlli serrati sulle strade: 110 multe e saltano sei patenti

La Polizia Stradale di Pordenone, assieme al Distaccamento di Spilimbergo, ha intensificato i controlli lungo le direttrici per le località di villeggiatura e verso i luoghi di ritrovo soprattutto dei giovani, in particolare nei fine settimana e nelle fasce orarie serali e notturne. Particolare attenzione è stata prestata al contrasto della guida in stato di alterazione per assunzione di alcool e droghe, all’uso del cellulare alla volante e al contrasto di tutti i comportamenti di particolare gravità.

I controlli hanno interessato l’autostrada A28 e gli itinerari di interesse turistico, con l’utilizzo di apposito etilometro.

Nell'arco di una settimana, dal 13 al 19 luglio, sono state impiegate 39 pattuglie che hanno elevato complessivamente 110 multe, delle quali 14 per guida senza cintura e sistemi di ritenuta per bambini, 18 per uso del telefonino alla guida, sette per eccesso di velocità o velocità pericolosa e una per guida in stato di ebbrezza alcoolica. Per contrastare l’uso del cellulare al volante, sono stati impiegati anche equipaggi a bordo di veicoli con colori di serie.

Interessate anche le aree di servizio e di parcheggio autostradale, con il personale della squadra di Polizia giudiziaria, per contrastare i reati di microcriminalità. Inoltre durante il fine settimana per i servizi contro le stragi del sabato sera sono stati effettuati controlli per prevenire la guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Durante l’attività sono stati rilevati otto incidenti stradali, di cui tre con feriti. Sono state controllate 560 persone, 619 veicoli, ritirate sei patenti, decurtati 256 punti e prestati 66 soccorsi a utenti della strada in difficoltà.