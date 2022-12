Controlli stradali, nel Friuli Occidentale saltano 11 patenti

Martedì 27 e mercoledì 28 dicembre, dando seguito all'impulso del Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, in sede della riunione tecnica di coordinamento, è stato organizzato un servizio coordinato di controlli straordinari nell’intero ambito provinciale, per accertare il rispetto dei limiti di velocità, il corretto utilizzo dei cellulari, delle cinture di sicurezza e dei dispositivi di ritenuta, con particolare riferimento anche alla guida sotto l’influenza di sostanze.

I servizi straordinari disposti dal Questore di Pordenone Luca Carocci e coordinati dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale Guglielmo Bavaresco, hanno visto l’impiego di pattuglie della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con il concorso dei Comandi di Polizia locale di Aviano, Azzano Decimo, Casarsa della Delizia-Valvasone, Cordovado-Sesto al Reghena, Fiume Vento, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Maniago, Porcia-Roveredo in Piano, Pordenone - Cordenons, Montereale Valcellina, Prata di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e Zoppola.

Complessivamente sono state impiegate sul territorio 43 pattuglie e 81 operatori, che hanno controllato 579 veicoli e 611 persone, contestando 124 violazioni al Codice della Strada, con complessiva decurtazione di 302 punti e 11 patenti ritirate.

Il Prefetto ha espresso soddisfazione per il coordinamento conseguito dalla Forze di Polizia dello Stato e dalle Polizie Locali per porre in essere una sempre più efficace attività di prevenzione in tema di sicurezza stradale.