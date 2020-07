Controlli straordinari dei Carabinieri, raffica di denunce

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Udine hanno denunciato in stato di libertà un cittadino afgano di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, e una cittadina bulgara di 52 anni, anche lei senza fissa dimora, perché sono stati sorpresi in violazione del provvedimento di ritorno nel comune di Udine emesso dal Questore.

Sono stati denunciati a piede libero anche un 74enne, cittadino italiano, residente a Udine, sorpreso alla guida della propria vettura con un tasso alcolemico di 1,05 grammi litro. Nei guai pure un cittadino dominicano, anche questo residente in città, sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico di 1,40 grammi litro.

Nello stesso contesto operativo i militari hanno anche identificato e sanzionato amministrativamente, per ubriachezza, un italiano residente a Udine e un 27enne cittadino colombiano, anche lui residente nel capoluogo.

Si tratta di controlli straordinari che hanno la finalità di contenere gli episodi di microcriminalità e di rassicurare la comunità. Per ogni sospetto, persona o automobile che possono dare adito a dubbi, bisogna sempre chiamare il 112. I controlli degli uomini dell'Arma continueranno anche nelle prossime settimane.