Controlli straordinari per Friuli Doc, saltano 21 patenti

E' decisamente 'positivo' l'esito dei controlli straordinari messi in campo in occasione di Friuli Doc. Il Questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha disposto un rafforzamento delle pattuglie nella notte appena trascorsa, per garantire la sicurezza della circolazione stradale.

In campo cinque mezzi della Polizia Stradale, una Volante e una pattuglia dei Carabinieri, che hanno concentrato l'attenzione soprattutto lungo viale Palmanova.

Nell’arco temporale che va dalle 22 di venerdì 9 alle 7 di sabato 10 settembre, le forze dell'ordine hanno sottoposto all'etilometro con precursore 430 conducenti, 22 dei quali sono risultati positivi all'alcoltest. Alla luce degli accertamenti, sono 'saltate' 21 patenti, per un totale di 230 punti decurtati; due veicoli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo.

Sono state contestate sei violazioni per valori tra 0,51 a 0,8 grammi di alcol per litro di sangue, 12 violazioni per livelli da 0,81 a 1,5 grammi e quattro per valori superiori a 1,5 grammi per litro di sangue.

Nel corso dei controlli, si è verificato anche un incidente, con soli danni alle vetture. Un conducente neopatentato – poi risultato positivo all'alcoltest - in viale Trieste ha perso il controllo dell'auto, finendo violentemente a sbattere contro tre vetture regolarmente in sosta.

Di non minore importanza e gravità le altre due violazioni amministrative accertate, di cui una per guida senza patente perché mai conseguita e l’altra per la mancata revisione di un veicolo.

Super lavoro, quindi, per la Polizia Stradale di Udine che invita la popolazione a una netta presa di coscienza della gravità di queste condotte e a una forte consapevolezza del valore della sicurezza stradale, anche quando la città è avvolta dal clima festoso e spensierato di Friuli Doc.