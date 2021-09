Controlli straordinari, raffica di denunce a Trieste

Continuano, a Trieste, i controlli straordinari, in base a quanto disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza indetto dal Prefetto Valerio Valenti. Venerdì e sabato sera, il Questore Irene Tittoni ha predisposto specifiche attività di monitoraggio del territorio, nel corso delle quali il personale interforze impiegato ha controllato 289 persone, 49 Green Pass, 65 esercizi pubblici e 60 veicoli.

In particolare sabato sera, dagli accertamenti effettuati a carico di un cittadino kosovaro, è emersa la sua posizione irregolare in Italia avendo il permesso di soggiorno scaduto. Motivo per il quale è stato denunciato. In piazza Ponterosso, inoltre, una persona è stata multata alterazione alcolica e per il possesso di sostanze stupefacenti.

Ieri mattina personale della Volante di Duino ha denunciato per la sua posizione di soggiorno irregolare in Italia un cittadino kosovaro del 1994. Si trovava alla guida di un’auto che è stata fermata e controllata in località San Giovanni. Dagli accertamenti, è emerso che l’uomo non aveva mai conseguito la patente, motivo per il quale è stato sanzionato e il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Denunciata ieri per tentato furto aggravato una triestina del 1994. Ha cercato di sottrarre alcuni beni a una bagnante che stava nuotando a Barcola. Una Volante l’ha identificata e deferita in stato di libertà.

Sabato sera, inoltre, la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento un triestino del 1985. Molesto, ha cercato di sfondare la porta d’ingresso di uno stabile che ospita i locali di una comunità assistenziale. Il telaio della porta si è staccato ed è caduto a terra. E’ stato richiesto l’intervento di una Volante tramite il Numero Unico 112. Ricostruito l’episodio, una volta identificato, l’uomo è stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.

Ieri notte, infine, gli agenti sono intervenuti in piazza Venezia in quanto un uomo del 1992 aveva colpito al capo con una bottiglia di vetro un altro uomo del 1994. L'aggressore è stato denunciato per lesioni personali aggravate.