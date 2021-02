Controlli sui mezzi pesanti e supercar: sette sanzionati

Dopo la settimana Truck & Bus, appena conclusasi, continua l’inteso lavoro della Polizia Stradale regionale finalizzato a monitorare i veicoli in transito lungo le principali arterie autostradali, con particolare attenzione rivolta ai conducenti di mezzi pesanti e alle Supercar.



Con due distinti dispositivi, svoltisi in mattinata in A/28, alla Barriera di Cordigliano, da personale della Sezione Polizia Stradale di Pordenone, e nel pomeriggio in A/4, alla Barriera di Villesse, da personale della Sezione Polizia Stradale di Gorizia, entrambi in collaborazione con personale della Motorizzazione Civile e con il Centro Mobile di Revisione, la Polizia Stradale ha messo in campo nove pattuglie, che hanno controllato complessivamente 66 veicoli e 109 persone. Sono state sette le contravvenzioni elevate, per un totale di 20 punti defalcati.

Nell’occasione, tutti i veicoli commerciali sono stati sottoposti a revisione straordinaria. Con l’utilizzo del Cmr i veicoli vengono sottoposti a controllo il sistema di frenatura e di agganciamento rimorchi ed, più in generale alla verifica dell’ efficienza tecnica . Tutti i veicoli hanno passato la “revisione regolare”.

E’ importante verificare che lo stato di efficienza dei veicoli pesanti sia ottimale; le strade della nostra regione devono essere sicure anche da questo punto di vista.



Due sono stati i conducenti che hanno violato la normativa riguardante i tempi di guida e di riposo. Anche questo rappresenta un obbiettivo primario di sicurezza stradale; conducenti stanchi equivale a dire conducenti pericolosi.

Per controllare la viabilità e coordinare dall’alto tutte le operazioni, è stato impiegato anche un elicottero del Reparto Volo di Venezia.