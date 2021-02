Controlli sui mezzi pesanti: in Fvg 143 sanzioni per oltre 49mila euro

Sono 514 i mezzi pesanti controllati - 207 italiani, 258 comunitari e 49 extracomunitari –, di cui 143 multati e cinque quelli a cui è stato proibito proseguire il viaggio. E' questo il bilancio della Polizia Stradale del Friuli Venezia Giulia che per tutta la passata settimana ha partecipato all’’Operazione Congiunta Europea denominata “Truck & Bus”, organizzata Roadpol European Roads Policing Network.



In Fvg l'operazione ha portato alla decurtazione di 1.467 punti patente per un totale di sanzioni di 49mila 148 euro.

Tra le violazioni contestate 21 riguardano il superamento dei limiti di velocità e 28 il mancato uso dei sistemi di ritenuta. Sono state altresì contestate 14 violazioni per il mancato rispetto dei tempi di guida e riposo e un conducente di mezzo pesante è stato sanzionato per aver utilizzato un dispositivo tachigrafico di vecchia generazione.



Roadpol, una rete europea

Otto, infine, le violazioni elevate ai veicoli trasportanti merci pericolose.i cui conducenti sono stati più virtuosi, avendo riscontrato violazioni solo ad un conducente e nessuna violazione delle norme relative al contenimento e alla prevenzione della diffusione infettiva da COVID 19.Altre operazioni ROADPOL si svolgeranno non corso dei prossimi mesi al motto “Cross borders to save lifes”.Roadpol è una rete di cooperazione tra le Polizia Stradali, nata sotto l’egida dell’Unione Europea, alla quale aderiscono tutti i Paesi Membri ed inoltre la Svizzera, la Serbia, la Turchia ed in qualità di osservatrice persino la Polizia dell’Emirato di Dubai (Emirati Arabi Uniti).L’obiettivo è quello di elevare gli standard di sicurezza stradale, armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo, anche attraverso campagne di comunicazione e operazioni congiunte i cui risultati vengono poi monitorati dal Gruppo operativo ROADPOL e, soprattutto, costruire una consapevolezza ed una coscienza Europa riguardo il tragico fenomeno delle morti sulle strade.Lo scopo della campagna Truck & Bus è creare un focus operativo di monitoraggio della circolazione dei mezzi pesanti adibiti a trasporto di merci, degli autobus e dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose di d’immatricolazione nazionale che straniera.