Controlli sulle strade per Lignano nel week

Particolare attenzione nel week end da parte delle forze dell’ordine a Lignano Sabbiadoro. La località balneare raggiunta, soprattutto nel fine settimana, da chi vuole approfittare delle belle giornate di sole come successo domenica scorsa, sarà maggiormente presidiata all'ingresso per identificare chi arriva da altri comuni. Il sindaco Luca Fanotto avvisa: “Le persone devono rispettare le indicazioni previste dalle autorità, e restare nelle loro case, indicazioni che nelle ultime settimane non sono state rispettate nella nostra località”. Il primo cittadino, inoltre, ha già interpellato la Regione per lanciare la proposta di incentivare il turismo degli italiani in Italia dando la possibilità di scaricare le ferie nel nostro Paese dalle tasse.