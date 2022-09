Controlli tra Monfalcone e Ronchi, quattro conducenti positivi all'alcoltest

Nella notte tra sabato e domenica, la Polizia di Stato ha messo in campo una serie di controlli nei Comuni di Monfalcone e Ronchi dei Legionari, volti alla prevenzione della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche.

Il servizio, disposto dal Questore di Gorizia in concomitanza con l’aumento del traffico veicolare degli ultimi weekend estivi, ha visto impegnate la Polizia Stradale di Gorizia, assieme al personale del Distaccamento della Stradale di Monfalcone e di pattuglie della Questura.

Sono stati controllati complessivamente 56 automobilisti ed elevate quattro sanzioni per superamento dei limiti del tasso alcolemico alla guida. Nello specifico due conducenti sono stati multati poiché il tasso alcolemico nel sangue era superiore a 0,50 g/l; gli atri due sono stati denunciati, in considerazione del fatto che il loro tasso alcolemico superava i 0,80 g/l. Per tutti si è provveduto al ritiro della patente per la successiva sospensione e la relativa decurtazione di 10 punti.

Nelle prossime settimane saranno programmati ulteriori monitoraggi.