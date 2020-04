Controllo anti-assembramento, una persona dà in escandescenza

Intorno alle 17 è stato necessario l'intervento dei militari dell'Arma di Trieste in via San Francesco. Sono stati attimi molto concitati. Poco prima era stato notato un assembramento; lo avevano visto i militari di una pattuglia della Stazione di via Hermet. A quel punto è scattata l'identificazione delle persone che facevano parte del gruppetto.

Una di queste è uscita di senno, manifestando un atteggiamento estremamente intemperante. Talmente alto era lo stato di agitazione che è stato necessario l'invio, a supporto, dei colleghi della Stazione di Rozzol e di un equipaggio della Sezione Radiomobile. Esagitato, ha cercato di colpire con calci e pugni i militari dell'Autoradio, opponendo resistenza. L'uomo, non senza difficoltà, è stato poi condotto in caserma per accertamenti.