Controllo in discoteca, spunta la droga. Due denunce

Nel corso della notte, i Carabinieri della Compagnia di Udine, di Feletto Umberto e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, con i Carabinieri Cinofili di Torreglia e con il supporto della Protezione Civile regionale, hanno eseguito un controllo straordinario in una discoteca alle porte di Udine. Sono state identificate 300 persone e 13 dipendenti.

Diverse irregolarità riscontrate: dal lavoro in nero alle mancate comunicazioni per lavoro intermittente, alla presenza di sistemi di videosorveglianza non in regola. I cinofili hanno individuato 25 dosi di stupefacente tra cocaina, marijuana e anfetamine, in parte abbandonate al suolo e in parte in possesso di due giovani udinesi denunciati in stato di libertà per detenzione di cocaina.

Al gestore del locale, che ha facilitato i controlli dei carabinieri nell'ottica di collaborazione e condivisione dell'attività, sono state contestate irregolarità amministrative in tema di normativa sul lavoro. Il controllo è iniziato alle 2 e si è concluso alle 4 senza alcun incidente e a garanzia della sicurezza dei cittadini.