Contromano in tangenziale da Basaldella a Paparotti

E' stato individuato il veicolo ripreso procedere per molti chilometri contromano lungo la tangenziale ovest di Udine. Il fatto risale a lunedì 2 marzo, quando, intorno alle 13, nei pressi di Basaldella, una Seat Ibiza rossa è stata notata percorrere la carreggiata tra i caselli di Udine sud e di Udine nord in senso contrario.



Nella circostanza, l’autovettura, era entrata per un’avaria al veicolo nell’area di servizio posta in tangenziale sud poco prima dello svincolo della rotonda di Paparotti. Uscendo poi dal distributore, ha imboccato la corsia d’ingresso all’area immettendosi in senso contrario a quello di marcia. Il conducente ha percorso quindi contromano alcuni chilometri imboccando dapprima lo snodo per l’A/23 e proseguendo poi la sua folle corsa in direzione Udine nord. Fortunatamente nel lasso di tempo trascorso, nonostante la grande distanza percorsa e l’ora di punta, la manovra non ha avuto conseguenze disastrose seppur costituendo grave pericolo per i veicoli che hanno incrociato la sua marcia.



Immediatamente la Polizia Stradale di Udine ha acquisito il filmato ed iniziato le indagini per rintracciare del colpevole. Con i moderni mezzi in dotazione e le capacità del personale in campo informatico e tecnologico, sono stati analizzati tutti i dettagli del filmato ed estrapolata parzialmente la targa del mezzo. Le ricerche hanno poi comparato le targhe e i modelli dei veicoli con le banche dati in possesso.A soli due giorni di distanza dall’accaduto, la polizia stradale ha così appurato la proprietà del veicolo e le generalità del conducente. Il guidatore, una volta convocato dai poliziotti, ha dichiarato di aver imboccato la tangenziale contromano “inavvertitamente perché preoccupato per l’imprevisto occorsogli al veicolo”. L'uomo è stato così segnalato all’Ufficio competente che avvierà una procedura per il ritiro della patente.