Cooperazione in lutto, si è spento Enier Moro

Oggi, dopo una breve malattia, è mancato Enier Moro, presidente della cooperativa sociale Accounting Service e del consorzio di comunicazione sociale Hand di Plaino di Pagnacco. “Queste poche parole non possono rendere adeguatamente conto di chi è stato per tutti noi esempio di forza, rettitudine, equilibrio e abnegazione”, ha ricordato per primo Davide Sartori, presidente della cooperativa sociale Dinsi une Man, di cui pure - per un triennio - Enier era stato presidente.

“In questo momento, in cui la cooperazione sociale (non solo regionale, ma italiana) sta per festeggiare il suo primo mezzo secolo - datato dalla costituzione nel 1972 della Cooperativa Lavoratori Uniti, nella Trieste di Franco e Franca Basaglia - la scomparsa di Enier significa perdere la testimonianza di uno dei protagonisti e degli esempi collettivi di questi lunghi decenni”, sottolinea Gian Luigi Bettoli, presidente di Legacoopsociali Fvg.

“Enier viene da quell'altro grande filone storico della cooperazione sociale, rispetto all'universo basagliano da cui è emerso il nocciolo duro di Legacoopsociali: la cooperazione nata nelle comunità di vita delle persone disabili. Quelle comunità, sbocciate soprattutto dopo il terremoto del 1976, da cui sono nate a loro volta alcune tra le più antiche cooperative di lavoro finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Come la Legotecnica di Colloredo di Prato, moderna azienda di legatoria industriale, di cui Enier è stato l'animatore nella prima parte della sua avventura di cooperatore sociale. Non solo uno scrupoloso impiegato amministrativo ma, a dispetto dei suoi gravi problemi fisici, anche l'uomo-immagine, il legame tra la cooperativa e l'esterno; a partire dai clienti, come responsabile commerciale”.

“Ci ha messo un'energia che gli ha sempre permesso di superare il limite di un corpo che non voleva saperne di obbedirgli, cui Enier rispondeva con una forza di volontà straordinaria e un'intelligenza superiore. Poi, gli anni passano per tutti, come una volta mi rispose, quando gli confessai che - in un'altra vita - avrebbe dovuto rivestire lui il posto di presidente di Legacoopsociali che avevo assunto io. E lo diceva parlando per sé, ma anche riferendosi ai genitori sempre più anziani, che se ne sono andati, lasciandolo solo, pochissimo tempo fa”, ricorda ancora Bettoli.

“Dopo Legotecnica, è stata la volta di Autogest: la testimonianza friulana del movimento delle Mutue Auto Gestite (MAG), un tentativo di cooperazione finanziaria dal basso che ha precorso i tempi di quella che poi è stata Banca Etica. E, infine, la ‘sua’ cooperativa, cui si è dedicato negli ultimi decenni: Accounting Service, uno studio commercialistico e di consulenza aziendale in forma di cooperativa sociale di inserimento lavorativo, costruito attorno alla sua esperienza. Laddove la cooperazione sociale è diventata strumento di servizio anche per piccole e medie imprese non sociali: a dimostrazione che il nostro è un mondo dove l'intelligenza e la volontà sono forze capaci di superare ogni ostacolo”, conclude il presidente di Legacoopsociali Fvg.