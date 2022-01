Copertura pericolante, intervento dei pompieri nel parco di Miramare

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Trieste, questa mattina, per mettere in sicurezza la copertura delle Scuderie del Castello di Miramare dove, a causa di condizioni meteo avverse, si è staccata una conversa, ovvero una parte metallica che protegge una porzione del tetto.

I pompieri sono all'opera con l'autoscala e con un pick-up. Si tratta di un intervento importante per mettere in sicurezza la struttura, per evitare che il maltempo possa ulteriormente danneggiare le coperture.

Le condizioni meteo, in questo momento, sono buone seppure le raffiche di vento, anche piuttosto forte, non manchino.