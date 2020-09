Coppia a passeggio aizza i cani contro gli agenti

Ieri sera la Polizia di Stato ha denunciato per minacce e resistenza a pubblico ufficiale una coppia di triestini, classe 1985 e 1987, entrambi già noti alle forze dell’ordine. Personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova, che coadiuva quello della Questura nei servizi di controllo del territorio, li ha fermati in corso Saba. Fin da subito i due hanno manifestato, anche verbalmente, insofferenza per il controllo, aizzando contro gli agenti i loro due cani al guinzaglio senza museruola. Inoltre, l’uomo si è rifiutato di fornire indicazioni sulla propria identità, lanciando alla fine la patente di guida verso l’auto di servizio. Accompagnata in Questura, dopo le formalità di rito, la coppia è stata denunciata.

Poco prima, sempre personale del Reparto Prevenzione Crimine di Padova ha denunciato per il possesso ingiustificato di tre coltelli e di sette grammi di marijuana un triestino del 1997. E’ stato fermato e identificato all’esterno di una rivendita di tabacchi in via Carducci. Il tutto, custodito nello zaino, è stato sequestrato.

Infine, sempre ieri sera personale della Squadra Volante ha denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale un cittadino croato del 1970. Per nulla collaborativo e alquanto aggressivo, ha minacciato gli operatori intervenuti in via Grego per la segnalazione di una lite in strada.