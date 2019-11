Coppia di anziani investita a Udine

Incidente stradale poco prima delle 12, a Udine vicino alla scuola Zanon, in piazzale Chiavedalis dove, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi viabilità, due persone anziane sono state investite mentre stavano attraversando la strada.

Il conducente del mezzo si è fermato per prestare soccorso. Sul posto la centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza che poi ha trasportato i due feriti all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Le loro condizioni non sarebbero gravi.