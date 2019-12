Coppia di anziani salvata dal monossido di carbonio

Un centenario è rimasto intossicato dal monossido di carbonio questa sera poco prima delle 22. Era insieme alla moglie, anche lei molto anziana, e stava dormendo nella sua casa di Corno di Rosazzo.

I due hanno accusato un malore e sono stati soccorsi dal personale medico, trasportati in ospedale per accertamenti. Non sono in pericolo di vita.

A dare l'allarme è stata la figlia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. Si tratta di una coppia di cittadini stranieri. L'uomo compirà tra breve 101 anni. Le cause dell'intossicazione sono legate con ogni probabilità a un malfunzionamento del sistema di riscaldamento.