Una coppia di cervi è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco di Pordenone che sono intervenuti per soccorre i due esemplari bloccati all'interno del canale Brentella, in comune di Roveredo. Assieme al personale del Recupero Fauna Selvatica i vigili hanno issato a riva i due cervi che sono stati successivamente liberati nelle campagne in buona salute.