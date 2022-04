Coppia di coniugi trovata mummificata a Villa Primavera

I corpi mummificati di due anziani coniugi sulla settantina sono stati trovati all'interno della loro abitazione, in via dei Carpini, a Villa Primavera.

L'allarme, dopo giorni di tentativi per contattarli andati a vuoto, è stato lanciato da una parente che non sentiva la coppia dall'autunno scorso. Sul posto si sono recati i Vigili del fuoco e quando hanno aperto la porta d'ingresso, che era chiusa, hanno trovato i due corpi senza vita.

Mummificati, dopo tanti mesi dal decesso, e rinvenuti in posizioni diverse. Sono in corso indagini per stabilire l'esatta dinamica e le cause della morte. Tra le ipotesi una fuga di gas, risultata fatale per marito e moglie.

Sul posto i Carabinieri di Udine, impegnati nei rilievi all'interno della villa, e i Vigili del fuoco, oltre alle pompe funebri cui sono stati affidati i corpi. Militari e pompieri hanno lavorato per ore, fino a sera, all'interno dell'abitazione dove è stato trovato tanto materiale accatastato nelle stanze. I due corpi sono stati portati via poco prima delle 19.



Un quartiere riservato e immerso nel verde

In questi giorni, in via delle Robinie, a pochi metri dall'abitazione dove sono stati scoperti i corpi senza vita dei due anziani, sono in corso le riprese del film 'Billy' di Emilia Mazzacurati. Una notorietà insolita per Villa Primavera, che della sua riservatezza ne ha sempre fatto un vanto.

Nessuno nell'abitato di Villa Primavera, dove i coniugi erano comunque conosciuti, aveva notato l'assenza della coppia. La casa da tempo appariva trascurata, coperta quasi completamente dalla vegetazione, che in questi mesi è cresciuta liberamente, invadendo anche il piccolo marciapiede. Alberi e siepi così fitte che hanno completamente occultato la villa, rendendo inaccessibile lo stesso ingresso. Impossibile, quindi, notare una luce accesa per troppo tempo, magari a orari insoliti, oppure una porta o una finestra lasciate aperte nonostante il freddo invernale, tutti elementi che avrebbero potuto spingere qualcuno a insospettirsi e notare che qualcosa non quadrava. Un dramma della solitudine, che scuote il vicinato e l'intera comunità alle porte di Udine.

Un quartiere riservato, quello di Villa Primavera, con ville e giardini ampi e verdeggianti, che assicurano privacy e tranquillità, ma che in questo caso non hanno permesso a nessuno di segnalare l'assenza di due persone, che da anni vivevano nella frazione del Comune di Campoformido.