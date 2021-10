Soccorso Alpino del fvg al lavoro per la ricerca di una coppia di escursionisti. Poco prima delle 19.30 la stazione di Moggio Udinese del Soccorso Alpino è stata attivata con le squadre di terra tramite la Sala operativa regionale emergenze sanitarie (Sores) per due escursionisti che hanno perso l'orientamento. Non è stato possibile al momento geolocalizzare i due. La zona di ricerca è quella attorno al sentiero Cai 743 sopra la frazione di Povici di Sotto.