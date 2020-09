Coppia di ladri in azione con bimba di due anni al seguito

Ieri pomeriggio, gli agenti della Questura di Udine hanno arrestato due cittadini italiani, poco più che ventenni colti, con la figlia di due anni al seguito, in flagranza del reato di furto in abitazione.

Alle 15.35, alla Sala Operativa della Questura era arrivata la segnalazione di un residente in via Pozzuolo che aveva sorpreso in casa la giovane donna intenta a rubare. Pochi minuti più tardi, la Volante è arrivata sul posto. L'uomo ha riferito ai poliziotti che la ragazza - che aveva con sè passeggino e figlia - poco prima aveva suonato alla sua porta per chiedere un aiuto economico. Al suo rifiuto la giovane, credendo di non esser vista, è entrata in giardino, riuscendo a entrare in casa da una porta sul retro, dove ha lasciato il passeggino. Con la piccola in braccio ha iniziato a rovistare tra cassetti e mobili, impossessandosi di uno smartphone e di una collana, custodita in un astuccio di pregio.

L’uomo accortosi dell’intrusione è riuscito a immobilizzarla e a farsi restituire il telefono, con il quale ha allertato le forze dell’ordine. Mentre parlava con il 112, ha sentito la giovane chiamare un nome maschile e l'ha poi vista allontanarsi.

Gli agenti, pochi minuti dopo, si sono presentati a casa della donna, che vive lì vicino, trovandola assieme all’uomo che l’aveva aiutata a fuggire e alla bambina. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato la collana, nel suo astuccio, nascosta in bagno sotto alcuni pannolini sporchi. Gli agenti hanno quindi condotto i due giovani in Questura e li hanno arrestati per furto in abitazione in concorso; i due sono ai domiciliari in attesa dell’odierna convalida della misura.