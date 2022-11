Coppia di pensionati carambola con l'auto a Clauzetto

Si è risolto fortunatamente senza persone che hanno avuto necessità di trasporto in ospedale l'incidente accaduto poco dopo le 16 lungo l'ex provinciale 22 all'incrocio con via delle Croci, nel territorio del comune di Clauzetto.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Cimolais, il conducente di una vettura ha perso il controllo e la macchina, perdendo assetto, è finita ribaltata sulla fiancata. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Clauzetto.

L'equipaggio sanitario, in piena sinergia con i Vigili del fuoco del Distaccamento di Spilimbergo, ha proceduto al soccorso della coppia di pensionati a bordo della vettura. Tagliate le cinture di sicurezza cui erano fortunatamente assicurati, e che con ogni probabilità hanno salvato loro la vita, sono stati controllati sul posto dai sanitari; per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale, per loro stesso rifiuto.

Nel frattempo, i pompieri hanno messo in sicurezza la vettura.