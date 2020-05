Coppia di ultra novantenni rapinata in casa

Una coppia di anziani è stata rapinata nella sua abitazione di Udine, nella zona di via Tricesimo, intorno alle 21.30 di ieri. Tre malviventi con il volto coperto sono entrati da una finestra lasciata aperta e hanno intimato ai due pensionati, lui di 98 anni, lei di 91, di consegnare loro i preziosi e i contanti che avevano in casa.

Non sono stati feriti dai ladri, ma per loro lo spavento è stato grande. La banda si è impossessata del portafoglio dell'uomo e di una collana in oro della donna. Poi sono fuggiti e la coppia di anziani ha chiamato aiuto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri del Reparto Operativo di Udine che adesso stanno raccogliendo tutti gli elementi per individuare la banda dei rapinatori.