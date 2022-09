Intorno alle 5, in comune di San Floriano, è scattato l'intervento di soccorso per una coppia 60enne, rimasta intossicata dopo aver respirato monossido di carbonio in casa.

I due coniugi sono stati soccorsi dall'equipaggio di un'ambulanza e trasportati all'ospedale di Gorizia, dove si trovano ricoverati in condizioni serie, ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto le forze dell'ordine e i Vigili del Fuoco per definire cosa possa aver causato la perdita di gas.